Vanessa Mais Ehemann half ihr 2018 aus einer schweren Krise

Vanessa Mai (30) machte in der Vergangenheit eine sehr schwere Zeit durch. Die Sängerin ist aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken und hat sich des Öfteren auch schon mal in anderen Genres bewiesen – dementsprechend zählt die Brünette zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Es gab aber vor ein paar Jahren eine Zeit, in der Vanessas Karriere auf der Kippe stand.

"Nach der Absage meiner Arena-Tour geriet meine Karriere in eine Sackgasse. Ich stand mit der Brechstange in der Hand bereit und wollte vom Schlager- ins Pop-Land eindringen, koste es, was es wolle. Doch das ließ sich nicht so einfach machen", erzählt sie im Bild-Interview. Das war 2018. Daraufhin fühlte sie sich komplett verloren und steckte in einer existenziellen Krise. Auch ihre Ehe mit Andreas Ferber litt darunter: "Ich bekam alles Schlechte mit, und zwar ungeschönt. Und das begann damals langsam auch unsere Beziehung zu belasten. Wir stritten häufig, ich fühlte mich entfremdet und isoliert, und Andreas wusste nicht, wie er mich da rausholen sollte."

Irgendwann blockte Vanessa komplett ab. Ihr Ehemann unterstützte sie aber trotzdem immer weiter und stand ihr bei – mit Erfolg. "Wenn Andreas nicht gewesen wäre, wäre ich kaputtgegangen. Dann gäbe es mich als Sängerin nicht mehr", machte die 30-Jährige deutlich.

Anzeige

Instagram / andreas_ferber Andreas Ferber und Vanessa Mai im September 2021

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai und Andreas Ferber in Kroatien

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de