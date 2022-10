Wie James Bond! Daniel Craig bekommt einen königlichen Orden

Insgesamt fünfmal schlüpfte Schauspieler Daniel Craig (54) nun schon in die Kultrolle des Agenten James Bond. Mit dem neuesten Film "James Bond: Keine Zeit zu sterben", der letztes Jahr im Kino lief, verabschiedete sich Daniel von der Rolle. Am Dienstag erwies er dem Filmhelden jedoch noch mal eine letzte Ehre. Denn Daniel bekam von Prinzessin Anne (72) denselben königlichen Orden verliehen wie James Bond!

In Marine-Uniform verlieh Prinzessin Anne, die Schwester von König Charles III. (73) dem Action-Star den "Order of Saint Michael and Saint George" auf Schloss Windsor. Damit sollte er für seinen außergewöhnlichen Beitrag zu Film und Theater geehrt werden. Laut den Romanen von Ian Fleming (✝56) wurde dieser Orden auch James Bond verliehen. Somit wird 007 für immer ein Teil von Daniel bleiben. Auf Instagram teilte der Account des britischen Königshauses ein Bild der Ehrung und schrieb darunter: "Wir haben Sie erwartet..." Eine Anspielung auf die Bond-Filme, in denen dieser Satz in verschiedenen Variationen mehrfach fällt.

"Die Queen hätte es gutgeheißen", kommentierten mehrere Fans unter dem Post. Tatsächlich hat Daniel Queen Elizabeth II. (✝96) mehrfach treffen dürfen. Unter anderem wirkten sie gemeinsam in dem Eröffnungsfilm der Olympischen Spiele 2012 mit. In diesem Clip sieht es so aus, als würde die Queen zusammen mit dem Agenten aus einem Helikopter springen. Obwohl sie in dem Film tatsächlich selbst mitspielte, wurde dieser Part allerdings von einem Stunt-Double übernommen.

ActionPress/United Archives GmbH Daniel Craig in "James Bond 007: Casino Royale"

ActionPress Daniel Craig als James Bond in "Keine Zeit zu sterben"

Getty Images Queen Elizabeth II. und Daniel Craig im November 2006 in London

