James Bond gehört als Agent 007 schon beinahe so sehr zur britischen Tradition wie die Queen (93) selbst. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass beide Kultfiguren auch im offiziellen Eröffnungsfilm für die Olympischen Spiele in London 2012 zu sehen waren. Doch Queen Elizabeth II. hatte ihre ganz eigene Vorstellung davon, wie ihr Cameo-Auftritt in dem Clip auszusehen hatte – und welche ganz bestimmten Worte sie sagen wollte.

Die Schneiderin und Vertraute der Queen, Angela Kelly, enthüllte laut der Daily Mail in ihrem neuen Buch, dass es "nur fünf Minuten" dauerte, um Ihre Majestät von ihrem Gastauftritt neben Daniel Craig (51) zu überzeugen. In “The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe” schrieb sie: "Sie war sehr angetan von der Idee und stimmte sofort zu. Ich fragte, ob sie eine Sprechrolle haben möchte. Ihre Majestät antwortete, ohne zu zögern: 'Natürlich muss ich etwas sagen. Immerhin kommt er, um mich zu retten.'" Ihre Wahl fiel dann auf die legendären Worte aus den Bond-Filmen: "Guten Abend, Mr Bond."

In dem gut sechs Minuten langen Clip springt das britische Königsoberhaupt Queen am Ende zusammen mit Daniel aus einem Helikopter in das Olympiastadion in London. Während das Oberhaupt des britischen Königshauses in dem restlichen Video tatsächlich selbst mitspielte, übernahm den Sprung aus dem Hubschrauber ein Stunt-Double.

Getty Images Queen Elizabeth im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Daniel Craig im September 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de