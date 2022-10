Drew Barrymore knutschte mal mit George Clooneys Kumpel!

Drew Barrymore (47) plaudert aus dem Nähkästchen! Die US-amerikanische Schauspielerin datete schon so manchen prominenten Kollegen. So werden ihr Romanzen mit Luke Wilson (51) oder auch Justin Long (44) nachgesagt. Der Hollywoodstar ist stets offen für etwas Neues und suchte unter anderem vor einigen Jahren auf Dating-Apps nach seinem Traummann. Nun verriet Drew aber, dass sie auch mal mit George Clooneys (61) bestem Freund anbandelte.

In ihrer eigenen Show mit dem Titel "The Drew Barrymore Show" darf die Schauspielerin in der nächsten Ausgabe den "Ticket to Paradise"-Star begrüßen – und gibt dabei ein pikantes Detail preis, wie bereits in der Vorschau zu sehen ist: Drew knutschte 2002 nämlich mit Clooneys damaligem besten Freund. "Ich war so betrunken, als wir 'Confessions of a Dangerous Mind' gedreht haben, dass ich mit Waldo rumgemacht habe", erinnert sich die 47-Jährige. Darüber kann George nur schmunzeln und fügt dem nur ein "Ich erinnere mich" hinzu.

Während Küssen für Drew offenbar klargeht, seien ihr andere Intimitäten aber nicht ganz so wichtig. Die einstige Drei Engel für Charlie-Darstellerin verzichtete nach ihrer Scheidung von Will Kopelman freiwillig sechs Jahre lang auf Geschlechtsverkehr. "Ich bin keine Person, die Sex braucht", stellte sie auf ihrem Blog drewbarrymoreblog.com klar.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images George Clooney und Drew Barrymore im Dezember 2002

Getty Images Drew Barrymore, US-amerikanische Schauspielerin

