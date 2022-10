Könnten Herzogin Meghan und Prinz Harry Titel verlieren?

Wie steht es um die Titel der Sussexes? Zuerst haben Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und in einer Talkshow mit Oprah Winfrey (68) über die traurigen Hintergründe ihrer Entscheidung gesprochen. Nun soll es zudem eine Dokumentation und ein Buch geben, in denen die beiden einiges aus dem Nähkästchen plaudern könnten. Damit haben sie sich bei der royalen Familie alles andere als beliebt gemacht. Könnte König Charles III. (73) ihnen deswegen nun ihre Titel entziehen?

"Charles wird sich nicht zurücklehnen und dabei zusehen, wie seine Familie, die Institution oder der Ruf der Krone – was ihm alles bedeutet – in den Dreck gezogen wird", stellte die Adelsexpertin Katie Nicholl in einem Interview mit GB News klar und fügte hinzu: "Vertrauen und Respekt müssen verdient werden." Sollten Harry und Meghan dem Ruf der Monarchie Schaden zufügen, so sei sich die Expertin sicher, dass sie durchaus ihre Titel verlieren könnten und offenbarte: "Wir könnten uns darauf einstellen, die unbarmherzige Seite des Königs zu sehen."

Nicht bloß die Zukunft der Titel von Harry und Meghan sei ungewiss, sondern auch die ihrer beiden Kinder Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1). Nach dem Ableben von Queen Elizabeth II. (✝96) stünden ihnen als Enkel des aktuellen Monarchen nämlich durchaus die Titel Prinz und Prinzessin zu. Noch hat sich König Charles dazu jedoch noch nicht geäußert. Laut Katie Nicholl käme es auch in dieser Hinsicht darauf an, wie sich das Ehepaar in Zukunft verhalten werde.

Getty Images König Charles III., Juli 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

