Neu am BTN-Set: Das fiel Matthias Etienne Girrulat schwer

Er ist der Neue bei Berlin - Tag & Nacht! Matthias Etienne Girrulat (35) schlüpft in der beliebten Daily seit Kurzem in die Rolle des Bruno Möller. Die Figur ist der Bruder von Serien-Liebling Joe (gespielt von Lutz Schweigel, 50). Mit seinen Kollegen versteht sich der gebürtige Ostwestfale am Set und auch privat richtig gut – dennoch ist der Job für den gelernten Logistiker völlig neu. Er verriet Promiflash jetzt, was ihm besonders schwerfiel.

"Die größte Herausforderung ist es, sich da drauf einzustellen, auf das ganze Set-Leben... Das ist ja etwas ganz anderes als das, was ich vorher gemacht habe", erklärte Matthias im Gespräch mit Promiflash. Von einem Moment auf den anderen eine Emotion zu verkörpern, die ihm selbst teilweise gar nicht entspreche, sei alles andere als einfach: "Das ist schon manchmal schwierig, aber auch sehr, sehr spannend. Das mache ich auch wirklich sehr gerne mittlerweile."

"Ich bin da sehr unbefangen rangegangen und habe mir vorher keine Vorstellungen gemacht", fügte Matthias hinzu. Aus diesem Grund sei das Casting für ihn auch ziemlich entspannt gewesen. Er habe sich die emotionale Anspannung in den Szenen insgesamt größer vorgestellt.

Anzeige

Instagram / matthias_girrulat_official Matthias Etienne Girrulat im August 2022

Anzeige

Instagram / matthias_girrulat_official Matthias Etienne Girrulat mit seinen BTN-Kollegen

Anzeige

RTLZWEI BTN-Darsteller Matthias Etienne Girrulat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de