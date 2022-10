Neue Lebenswege: Therapie hat Prinz Harry die Augen geöffnet

Prinz Harry (38) gewann einen ganz neuen Blickwinkel! Mit seiner Frau Meghan (41) legte er im März 2020 die royale Arbeit nieder und wanderte in die USA aus. Seither packt der zweifache Vater immer wieder darüber aus, was ihn im britischen Königshaus belastet hat. Er habe sich gefangen gefühlt, was seiner mentalen Gesundheit schwer zusetzte. Eine Therapie hat Harry dann aber die Augen für neue Wege geöffnet.

Beim Masters of Scale Summit sprach der 38-Jährige über die Herausforderungen in seinem Leben. Die Entscheidung, zur Therapie zu gehen, habe letztendlich sein Leben verändert. "In dem Moment, als ich mit der Therapie begann, öffnete sie mir die Augen", erzählte Harry, wie Page Six berichte, und erklärte weiter: "Ich ging durchs Leben und dachte, es gäbe nur einen Weg zu leben. Und die Therapie ließ diese Seifenblase platzen." Dadurch habe der Aussteiger-Royal seinen eigenen Wert erkannt und sein Selbstvertrauen zurückgewonnen.

Bei dieser Entwicklung hat auch seine Gattin Meghan eine tragende Rolle gespielt. Sie habe ihn dabei unterstützt, sich professionelle Hilfe zu suchen. "Ich wusste, ich würde diese Frau verlieren, wenn ich nicht zur Therapie gehe und mich in Ordnung bringe", erinnerte sich Harry in der Dokumentation "The Me You Can't See". Doch er sei sich immer sicher gewesen, den Rest seines Lebens mit ihr zu verbringen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry beim Platinjubiläum der Queen

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in Kopenhagen im Oktober 2017

Anzeige

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Harry inzwischen so offen über seine herausfordernde Vergangenheit spricht? Toll! Er macht anderen damit Mut. Ich würde das lieber für mich behalten... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de