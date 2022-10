War Giovanni Zarrella "Masked Singer"-Ruth zu langweilig?

Ging Ruth Moschner (46) hier zu weit? Die Moderatorin legt sich in der Rateshow The Masked Singer immer ordentlich ins Zeug, wenn es um die Enttarnung der kostümierten Promis geht. In der letzten Sendung wurde die Black Mamba demaskiert und darunter steckte wie erwartet Felix von Jascheroff (40). Ihre Rategäste Stefanie Kloß (37) und Giovanni Zarrella (44) vermuteten das schon – für Ruth offenbar ein Grund für einen Seitenhieb gegen Giovanni.

Nach dem Auftritt der Black Mamba vermutete Silbermond-Sängerin Stefanie direkt Felix unter der Maske. Giovanni schien das für plausibel zu halten und schloss sich ihr an. Für Ruth war das offenbar zu langweilig: "Das wäre ja schwach, sich an jemanden dranzuhängen. Man will das ja selber recherchieren und man hat im Internet viel gelesen. Aber die eigene Recherche ist immer am besten", erklärte sie. Giovanni wirkte von dem Seitenhieb wenig begeistert.

Die Black Mamba war jedenfalls nicht die einzige Maske, die für Ruth schwer zu erraten war. Auch der Werwolf machte es ihr nicht leicht. Sie vermutete Musiker Rea Garvey (49) in dem Fabelwesen und ging in die Vollen: Nach dem Auftritt des grimmigen Gesellen rief sie Rea an. Der hob zwar ab, wollte aber keine zufriedenstellende Antwort geben: "Bin ich der Werwolf? Wie gut kennst du mich?"

ProSieben/Willi Weber Giovanni Zarrella bei "The Masked Singer" 2022

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Getty Images Der Werwolf bei "The Masked Singer"

