Verdacht geplatzt? Ruth Moschner ruft Rea in der Liveshow an

Ist Rea Garvey (49) damit raus? Der gebürtige Ire wird bei The Masked Singer zurzeit von vielen als heißer Kandidat gehandelt. Denn während er in der Frühjahrsstaffel der Show noch Teil des Rateteams war, vermuten ihn nun viele im Werwolf-Kostüm. Auch Ruth Moschner (46) hat ihren Ex-Kollegen im Verdacht – und wollte es jetzt wohl genauer wissen: Direkt nach dem Auftritt des grimmigen Fabelwesens rief sie Rea einfach mal an!

Kaum war der Werwolf von der Bühne verschwunden, zückte Ruth ihr Handy und wählte Reas Nummer. Erst schien es so, als würde sie ihn nicht erreichen – doch dann meldete sich der "Supergirl"-Interpret plötzlich! "Wie gehts dir, wo bist du?", fragte sie scheinbar unverfänglich und Rea antwortete: "Ich bin auf einer Familienfeier heute." Dann wurde es Ruth zu bunt und sie ging in die Vollen: "Bist du der Werwolf?" Das habe er zuvor schon öfter gehört, gab Rea zu, redete sich aber raus: "Bin ich der Werwolf? Wie gut kennst du mich?"

Auf Twitter zeigten sich viele Fans begeistert von der unerwarteten Aktion. "Persönliches Highlight der diesjährigen Staffeln", schrieb ein User. Ein anderer zeigte sich jedoch skeptisch und schien ein abgekartetes Spiel zu wittern: "Dass Ruth nicht mit Video-Telefonie angerufen hat, macht mich stutzig..."

ProSieben / Willi Weber Der Werwolf bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Getty Images Rea Garvey im Dezember 2018

