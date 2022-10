"Wie ein Bruder": Tom Felton schwärmt von Daniel Radcliffe

Harry Potter und Draco Malfoy pflegten im Harry Potter-Franchise nicht gerade das beste Verhältnis zueinander. Ganz anders sieht das allerdings bei den beiden Schauspielern Tom Felton (35) und Daniel Radcliffe (33) aus. Im Jahr 2000 lernten sie sich am Set von "Harry Potter und der Stein der Weisen" kennen und waren bis zum finalen Teil der Filmreihe Kollegen. Jetzt, zehn Jahre nach dem "Harry Potter"-Aus, verriet Tom Felton, wie es um ihn und seinen Filmrivalen Daniel Radcliffe wirklich steht.

"Ich liebe den Mann von ganzem Herzen", verriet Tom in der Frühstückssendung CBS Mornings und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Er bringt eine besondere Energie in jeden Raum, in dem er sich aufhält." Er habe zudem in "Harry Potter"-Zeiten stets zu Daniel aufgeschaut und seinen Enthusiasmus sowie Professionalität bewundert. Auch wenn der Schauspieler weder ihn noch seine anderen damaligen Co-Stars so oft sehe, wie er es gerne hätte, so sei Daniel dennoch "wie ein Bruder" für ihn.

Auf die Frage hin, ob ihre Filmfiguren Harry und Draco als zwei Seiten derselben Münze angesehen werden könnten, lachte Tom und bestätigte diese Annahme. "Ja, das könnte sein", sagte er und fuhr mit großer Leidenschaft für das Franchise fort: "Da ist einerseits der Junge, der weder Eltern noch Geld oder Status hat. Dafür aber alles Gute in der Welt besitzt. Er erfährt Liebe, hat Freunde und ist ehrlich. Die andere Seite ist dann etwas düsterer mit mächtigen Eltern, viel Geld und einem großen Haus. Aber er ist auch ein Fiesling, der keine Möglichkeit findet, sein Licht zu entfalten, weil es ihm nie gezeigt wurde."

Getty Images Tom Felton und Daniel Radcliffe

Getty Images Tom Felton, Daniel Radcliffe und Rupert Grint im Juli 2011 in New York

Frederic Kern / Future Image Tom Felton, "Harry Potter"-Star

