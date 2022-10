Das hält der Rosen-Kosmos vom "Bachelor in Paradise"-Cast!

Wie kommen die Kandidaten bisher an? Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, welche einstigen Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten bei der neuen Staffel von Bachelor in Paradise auf der Suche nach der großen Liebe sind. Mit dabei sind unter anderem Jana-Maria Herz (30), Stephie Stark (27) oder Danilo Sellaro. Jetzt wollte Promiflash wissen: Was sagen einige Ex-Teilnehmer zu den bereits bekannten Kandidaten?

Gustav Masurek (33) hatte selbst Erfolg in der Datingshow: Er und Karina Wagner (26) waren noch einige Zeit ein Paar, doch trennten sich nach ein paar Monaten. Er freut sich über die Kandidaten: "Ich finde den Cast sehr interessant, allein weil ich bis jetzt einige persönlich kenne und deren Charakter. Freue mich sehr darauf, wie die abliefern", verriet er im Promiflash-Interview. Karina sieht das ganz ähnlich: "Auf jeden Fall sind es viele Kandidaten, die bereits in ihrer Staffel für Spannung und Unterhaltung gesorgt haben und für das ein oder andere Drama. Kann also sehr gut werden!"

Lorik Bunjaku (26) und Denise Hersing (26) lernten sich ebenfalls bei "Bachelor in Paradise" kennen und sind seit einigen Auf und Abs nun ein Paar. "Wir finden den Start-Cast schon ziemlich vielversprechend. Das sieht nach Unterhaltung aus! Es werden ja noch weitere Singles dazu kommen und das Paradies ordentlich aufmischen", gaben sie gegenüber Promiflash zu.

Instagram / gustavma4 Gustav Masurek, einstiger "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Influencerin

Bachelor in Paradise, RTL Denise und Lorik, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

