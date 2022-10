"Druck zu groß": Gloria und Nikola Glumac sind getrennt!

Nikola Glumac beendet das Rätselraten! Gemeinsam mit seiner Ehefrau Gloria nahm der Beau bei Temptation Island teil – und ging mit seinem Partner gestärkt aus dem TV-Treuetest. Zuletzt machten sich die Fans der zwei jedoch immer größere Sorgen um das Paar. Im August löschte der Tattoo-Fan nämlich alle Fotos und legte seinen Ehering ab. Jetzt die Schocknews: Gloria und Niko haben sich tatsächlich getrennt!

Auf Instagram ließ Niko seine Fans nun nicht länger im Dunkeln tappen: "Leute, der Druck von außen wird einfach zu groß. Deshalb muss ich dazu jetzt etwas sagen." Dann bestätigt er, was viele Fans schon seit einer Weile befürchten: "Ja, es ist vorbei zwischen Gloria und mir. Ich bin sehr traurig, aber es ist besser so." Es habe schon seit längerer Zeit etwas nicht mehr gestimmt, fügte das TV-Gesicht hinzu.

Woran seine Beziehung zu Gloria letztlich genau gescheitert ist, verriet Niko allerdings vorerst nicht. Doch schon vor zwei Monaten hatte sich auch die Ex-Reality-TV-Kandidatin mehr als skeptisch gezeigt: "Mir geht es eigentlich okay. Nicht so, ich habe auch nicht so gut geschlafen. Aber ich will jetzt aktuell nicht darüber reden. Aber ich lebe."

RTL Gloria Glumac bei "Temptation Island"

Instagram / gloria.glumac "Temptation Island"-Kandidatin Gloria Glumac mit ihrem Mann Nikola

Instagram / gloria.glumac Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Pärchen

