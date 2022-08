Ring abgelegt: Krise bei "Temptation Island"-Niko & Gloria?

Hängt bei Nikola und Gloria Glumac momentan der Haussegen schief? Das verheiratete Paar stellte sich bei Temptation Island dem ultimativen Treuetest und bestand diesen – trotz einiger Turbulenzen. Seitdem die beiden diese Herausforderung aber gemeistert haben, schien es bei ihnen bestens zu laufen. Auch ihre Beziehung habe sich deutlich verbessert. Nun sind ihre Fans aber in Sorge: Gibt es Ärger im Paradies? Niko hat nämlich alle Fotos mit Gloria entfernt und seinen Ehering abgelegt!

Auf Instagram hat Niko alle Pärchenbilder gelöscht, außerdem folgen er und die Blondine sich auf der Plattform nicht mehr. Als dann ein Fan in einer Fragerunde den Ring des Tattoo-Liebhabers sehen wollte, zeigte er lediglich seine schmucklose Hand – offenbar hat er den Ehering abgelegt. Doch damit nicht genug: "Es sind ein paar Dinge passiert, welche meinen Tag komplett kaputtgemacht haben", deutete er in seiner Story an und teilte wenig später auch noch ein Emoji mit einem gebrochenen Herzen.

Auch Gloria scheint aktuell bedrückt zu sein. "Mir geht es eigentlich okay. Nicht so, ich habe auch nicht so gut geschlafen. Aber ich will jetzt aktuell nicht darüber reden. Aber ich lebe", offenbarte die Beauty in ihrer Instagram-Story. Was genau aber vorgefallen war, behielten beide bislang noch für sich.

Instagram / nikola_glumac Gloria Glumac und ihr Mann Nikola Glumac in Serbien 2019

Instagram / nikola_glumac Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

