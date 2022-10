Flugzeugabsturz: McFit-Gründer und seine Familie verunglückt

In Costa Rica ereignete sich eine schreckliche Tragödie. Als Gründer und Geschäftsführer der RSG Group, zu der unter anderem die Fitnessstudios der McFit-Kette gehören, wurde Rainer Schaller zum Millionär. Von 2007 bis 2010 war der Unternehmer außerdem der Veranstalter der Loveparade. Diese wurde nach dem Unglück in Duisburg allerdings eingestellt. Damals kamen bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben. Nun machen weitere tragische Neuigkeiten um Rainer die Runde: Er und seine Familie sind mit einem Flugzeug verunglückt.

Am Freitagabend startete der Privatjet in Mexiko, stürzte jedoch vor der Küste Costa Ricas ab. An Bord waren sechs Menschen – darunter Rainer mit seinem sechsjährigen Sohn und dessen älterer Schwester sowie seine Lebensgefährtin Christiane Schikorsky. Das bestätigte eine Sprecherin der RSG Group gegenüber Bild. Außerdem erklärte der Minister für öffentliche Sicherheit dem Sender Canal 6: "Die Leichen eines Erwachsenen und eines Kindes sind im Meer gefunden worden." Deren Identitäten wurden noch nicht bekannt gegeben. Offiziell gilt die Familie noch als vermisst. Hoffnung auf Überlebende gebe es jedoch kaum.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Kommunikation sei abgerissen, als sich die Maschine über dem Meer einem Flughafen näherte. Der Pilot hatte den Fluglotsen zu keinem Zeitpunkt von Schwierigkeiten berichtet. Auch ein Flugschreiber kann womöglich keinen Aufschluss über die Gründe geben. Ein solcher sei aufgrund der geringen Größe des Flugzeugs nicht verpflichtend vorgeschrieben gewesen.

Anzeige

Getty Images Rainer Schaller bei einer Anhörung in Düsseldorf im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Rainer Schaller und Christiane Schikorsky beim Men of the Year Award in Berlin im November 2018

Anzeige

Getty Images Rainer Schaller bei einem Event in Madrid im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de