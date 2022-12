Promis gedenken bei Trauerfeier Rainer Schallers (†53)

Die Trauer um Rainer Schaller (53) ist bei vielen groß! Im Oktober wurde bekannt, dass das Privatflugzeug von dem McFit-Gründer vor der Küste Costa Ricas abgestürzt war. Ebenso wie der Unternehmer selbst hatten auch seine Lebensgefährtin und seine beiden Kinder mit an Bord der Maschine gesessen. Nach einer Suchaktion wurden der gebürtige Bamberger und dessen Sohn schließlich offiziell für tot erklärt. Im Rahmen einer Trauerfeier nehmen heute auch einige prominente Gäste Abschied von dem Verunglückten.

Am Donnerstag versammelten sich viele Menschen in Berlin, um im Rahmen einer Trauerfeier an Rainer Schaller und dessen Familie zu denken. Ebenso wie viele Freunde des 53-Jährigen erschienen auch einige prominente Gesichter, um ihr Beileid auszudrücken. Neben Til Schweiger (58), seiner Ex-Frau Dana Schweiger (54) und ihrer gemeinsamen Tochter Lilli Schweiger (24), gehörte auch The BossHoss-Star Alec Völkel (50) zu den Gästen der Gedenkfeier.

Nachdem Rainer und sein sechsjähriger Sohn als die Verstorbenen identifiziert wurden, meldeten sich auch zahlreiche weitere Promis im Netz zu Wort, um ihres Freundes zu gedenken. "Es schmerzt mich überhaupt in Worte zu fassen, wie erschüttert ich über den Verlust eines lieben Freundes bin, den ich wirklich als Bruder angesehen habe", trauerten die Box-Brüder Wladimir (46) und Vitali Klitschko (51) via Instagram. Auch Oliver Pocher (44) trauerte öffentlich im Netz um seinen Kumpel.

Anzeige

Action Press / action press Dana Schweiger, Til Schweiger und ihre Tochter Lilli Schweiger

Anzeige

Getty Images Alec Völkel im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Rainer Schaller, Gründer der McFit-Studios

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de