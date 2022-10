Kaley Cuoco präsentiert ihren Babybauch beim Kürbis-Shoppen

Kaley Cuoco (36) scheint ihre Schwangerschaft zu genießen! Das war nicht immer so: Das erste Trimester war für die The Big Bang Theory-Darstellerin kein Spaziergang. In diesen Monaten hatte die Schauspielerin an enormer Übelkeit gelitten. Die Beschwerden trüben die Vorfreude auf ihr erstes Kind mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) aber nicht. Ihren Babybauch präsentierte Kaley nun stolz auf einer Kürbisfarm.

Die werdenden Eltern scheinen bereits voll im Halloween-Fieber zu sein. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 36-Jährige jetzt beim Kürbis-Shoppen. Während Tom einen solchen präsentierte, hatte Kaley ein ganz anderes Accessoire: Auf einem Schnappschuss legte der Serienstar stolz seine Hände auf den wachsenden Babybauch und strahlte bis über beide Ohren. Auf einem weiteren machte auch ihr Freund deutlich, wie sehr er sich auf den Nachwuchs freut: Liebevoll küsste der "Ozark"-Darsteller die Körpermitte der Blondine.

Sogar das Geschlecht ihres anstehenden Familienzuwachses haben Kaley und Tom schon verraten. Sie dürfen sich auf eine Tochter freuen. "Es ist die wunderbarste Sache. Wir sind so dankbar, so zufrieden, so glücklich", hatte der werdende Vater schon kurz nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft gegenüber Extra betont.

