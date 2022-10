Für schwangere Kaley Cuoco war erstes Trimester "furchtbar"

Ehrliche Offenbarung von Kaley Cuoco (36)! Die Schauspielerin verriet erst kürzlich, dass sie mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) ein Baby erwartet. Die zwei sind seit dem vergangenen Mai ein Paar und dürfen sich jetzt gemeinsam über ihren Nachwuchs freuen. Die Fans durften bereits einige private Einblicke des The Big Bang Theory-Stars sehen, so wie ein Update des Bauches bekommen. Nun teilte sie mit ihren Followern, dass sie unter erheblichen Problemen im ersten Trimester litt.

Bei Instagram veröffentlichte die Schauspielerin bereits einige süße Posts zu ihrer Schwangerschaft. Nun folgte jedoch eine reale Offenbarung der 36-Jährigen, denn Kaley litt an Übelkeit in ihrem ersten Trimester. In ihrer Instagram-Story postete sie ein Foto von ihrem Dreh für den Action-Film "Role Play", bei welchem sie von einer Stuntfrau ersetzt wurde. "Weißt du noch, wie du auf mich aufpassen musstest während des Drehs? Mir ging es so furchtbar", richtete Kaley sich an ihre Drehpartnerin. Darauf folgte ein weiteres Foto, auf welchem die Follower die Schauspielerin schlafen sehen. Die Story kommentierte sie mit einem Übelkeitsemoji.

Doch all die Übelkeit trübt offenbar so gar nicht die Freude der werdenden Eltern, wenn sie an ihr ungeborenes Baby denken. Auf Instagram offenbarte Kaley bereits, dass sie und Tom ein Mädchen erwarten. Auch der Schauspieler konnte sein Glück kaum in Worte fassen. "Und dann wurde alles noch besser. Ich liebe dich so sehr wie nie zuvor, Kaley", schwärmte er.

