Krasses Halloween-Kostüm: Notarzt muss Heidi Klum begleiten

Es wird wieder krass! Supermodel Heidi Klum (49) liebt Halloween! Seit 20 Jahren veranstaltet die 49-Jährige eine schaurig schöne Party, auf die die ganze amerikanische Promiwelt entgegenfiebert. Das ehemalige Victoria's Secret-Model steht dabei immer mit den spektakulärsten Kostümen im Mittelpunkt. Nach zwei Jahren Pause will die Horror-Queen jetzt umso extremer zurückkehren! Heidi verriet jetzt: Ihr Kostüm wird so krass, dass ein Notarzt sie an Halloween begleiten muss!

Ihre Kostüme hält Heidi jedes Jahr geheim – so auch dieses Mal. Doch eines verriet die GNTM-Chefjurorin gegenüber ET: "Ich möchte weder meine Halloween-Fans noch mich selbst enttäuschen." Unter anderem gehören zu ihrem Kostüm riesige Prothesen. "Es ist nicht etwas, das du wie einen Hut abnehmen kannst, wenn dir nicht mehr danach ist [...] – es ist an!", erklärte die Vierfachmama. Deshalb wird auch ein Notarzt bei der Horror-Party dabei sein, der sofort einschreiten kann, falls Heidi unter dem Gewicht der Verkleidung hyperventiliert.

Seitdem Heidi mit Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (33) verheiratet ist, ist auch ihr Ehemann ganz vorne mit dabei, wenn es um Gruselverkleidungen geht. Die beiden begeisterten ihre Gäste schon mit sehr außergewöhnlichen Partnerkostümen. So verkleideten die Turteltauben sich bereits als Shrek und Fiona oder als blutiger Astronaut und gruseliges Alien.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2018

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2019

