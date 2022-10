"Meine Prinzessin": Fiona Erdmann teilt süßes Bild mit Neyla

Fiona Erdmann (34) ist ganz entzückt von ihrem Töchterchen! Mitte Mai dieses Jahres erblickte das zweite Kind von der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidaten und ihrem Partner Moe das Licht der Welt. Seither gewährt sie ihren Fans immer wieder einen Blick auf die Kleine – ihr Gesicht zeigt das Model dabei jedoch nicht. Auch jetzt verzauberte Fiona ihre Follower wieder mit einem goldigen Mutter-Tochter-Schnappschuss.

"Meine Prinzessin. Fröhlich, zart, bezaubernd", schrieb die 34-Jährige zu dem süßen Bild von sich und ihrer Tochter auf Instagram. Auf dem Foto steht die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin am Strand. Ihr Töchterchen hebt sie dabei in die Höhe. Sowohl die zweifache Mama als auch ihr Kind strahlen vor Freude. Voller Stolz fügte Fiona dem Schnappschuss den Hashtag #muttertochter hinzu.

Erst vor wenigen Wochen betonte die Influencerin, wie stark ihre Bindung zu ihren beiden Kindern sei. So verriet der TV-Star, dass sie sowohl den Schmerz als auch die Freude ihres Nachwuchses ebenfalls spüren würde. "Die Verbindung zum eigenen Kind ist so stark, dass jedes Gefühl des Kindes quasi in einen überwandert", erklärte die Zweifachmama in ihrer Instagram-Story.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla, Oktober 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla, August 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre beiden Kinder im Juli 2022 in Dubai

