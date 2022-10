Mila Kunis verrät: So gesund leben sie und ihre Familie

Das sind Mila Kunis' (39) gesunde Lieblingssnacks! Die hübsche "Bad Moms"-Darstellerin an der Seite von Hollywoodstar Ashton Kutcher (44) hat zwei Kinder auf die Welt gebracht. Doch was kommt bei Familie Kunis-Kutcher so auf den Tisch? Jetzt lüftete Mila ihr Geheimnis und verriet, was sie den Tag über essen würde, um sich und ihre Familie gesund zu ernähren. Gegen ein paar süße Laster ist jedoch auch sie nicht immun.

Den Tag starte die Hollywood-Schönheit mit einem Kaffee, den sie mit einer aufgeschäumten Kaffeesahne mit Vanille-Haferflocken-Geschmack verfeinern würde, wie sie in einer Episode von Harper's Bazaar's Food Diares erzählte. Neben den Resten, die sie daraufhin von ihren Kindern vernichten würde, gäbe es meist auch noch ein Brot mit Avocado oder eine Frucht für zwischendurch zum Frühstück. "In den Augen von Ernährungsberatern ist es vermutlich nicht allzu gesund, aber manchmal trinke ich zum Mittag einen Protein-Smoothie", verriet Mila außerdem. Am Abend gäbe es hin und wieder eine "Bowl-Night", zu der sich jedes Familienmitglied eine eigene gesunde Gemüse-Bowl mit Quinoa und Salat als Basis zusammenstellen könnte.

Wie jeder Mensch hat Mila allerdings auch ungesunde Gelüste. Ihr Lieblingsgetränk wäre demnach ein Glas Wein. Auch etwas Süßes darf es zwischendurch mal sein. "Am Abend können die Kinder eine Kleinigkeit naschen. Dann gehen sie zu Bett und mein Mann und ich gehen an die Kühltruhe, um Eiscreme zu essen", gab sie lachend zu.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis

Getty Images Mila Kunis, Schauspielerin

