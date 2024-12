Im Diddy-Drama: Mila Kunis erscheint ohne Ashton auf Event

Mila Kunis (41) sorgte bei einem hochkarätigen Event in Los Angeles für einen strahlenden Auftritt – allerdings ohne ihren Ehemann Ashton Kutcher (46). Der Schauspieler hält sich seit der Verhaftung seines ehemaligen Freundes Sean Combs aka P. Diddy (55) wegen schwerwiegender Vorwürfe weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Mila hingegen zeigte sich beim Academy Women's Luncheon am Dienstag in Bestform. Die "Freunde mit gewissen Vorzügen"-Darstellerin bezauberte in einem schwarzen Stricktop und einer Lederhose, kombiniert mit einer auffälligen Chanel-Kette und passenden Accessoires.

Im Rahmen des Luncheons nahm Mila an einem Tisch mit Hollywood-Größen wie Amy Adams (50) und Gal Gadot (39) Platz. Die Veranstaltung, die sich der Förderung von Frauen in der Filmindustrie widmet, zog zahlreiche prominente Gäste an – darunter auch Ariana Grande (31), Pamela Anderson (57) und Selena Gomez (32). Zudem vergab die Academy zwei Gold Fellowships für Frauen, die mit umgerechnet jeweils 33.000 Euro vielversprechende Karrieren unterstützen. Das Event unterstrich, wie wichtig weibliche Netzwerke in der Filmindustrie sind – ein Thema, das auch Mila sehr am Herzen liegt.

Ashtons Abwesenheit bei dem Event brachte erneut Spekulationen über eine mögliche Beziehungskrise ins Rollen – Gerüchte, die schon im September nach Sean Verhaftung aufkamen. Damals tauchten alte Interviews auf, in denen der "Butterfly Effect"-Star über die berüchtigten Partys des Musikmoguls sprach. Doch ein Insider stellte gegenüber People klar: "Ashton hat mit den Vorwürfen gegen Diddy nichts zu tun und war nur selten bei geschäftlichen oder gesellschaftlichen Anlässen in seiner Nähe." Zudem seien die Trennungsgerüchte "lächerlich und vollkommen falsch". Demnach bleiben Mila und Ashton also ein starkes Team – auch wenn sie nicht bei jedem Event zusammen auftreten.

Mediennummer: 46489147 Mila Kunis im Dezember 2024

Getty Images P. Diddy und Ashton Kutcher im Jahr 2003

