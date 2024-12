Selten: Ashton Kutcher und Mila zeigen sich mit Sohn Dimitri

Ashton Kutcher (46) und Mila Kunis (41) halten ihre Kids so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus – am Freitag wurden die Hollywoodstars nun aber bei einem seltenen Familienausflug mit ihrem achtjährigen Sohn Dimitri (8) in Los Angeles gesichtet. Das Schauspielerpaar, das seit 2015 verheiratet ist und neben Dimitri auch die zehnjährige Tochter Wyatt (10) hat, nutzte den Tag für einen entspannten Einkaufsbummel nach den Weihnachtsfeiertagen. Wie auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, schlenderten die drei in lässigen Outfits durch die Nachbarschaft und besuchten einige Geschäfte. Mila kombinierte einen schwarz-weiß-gestreiften Pullover mit lockeren schwarzen Hosen, während Ashton in Jeans, einem blauen Sweatshirt und einer schwarzen Kappe unterwegs war.

Wo viele Stars in dieser Woche Weihnachten zelebrierten, sah es bei Ashton und Mila anders aus. Die beiden sind jüdisch aufgezogen worden und feiern Chanukka. Wie die 41-Jährige kürzlich in einem Interview mit Noa Tishby auf YouTube erzählte, habe sie ihre Religion in ihrer Kindheit in der Ukraine nicht so sehr ausleben können. Erst durch Ashton habe sie die Schönheit der jüdischen Traditionen kennengelernt, was sie heute in ihre eigene Familie integriere. "Es gibt so viele schöne Traditionen darin", betont sie. Der Two and a half Men-Star soll sie dabei unterstützt haben, die kulturellen und religiösen Hintergründe besser zu verstehen.

Ashton und Mila, die sich bereits als junge Schauspieler in der Serie "Die wilden Siebziger" kennenlernten und sich 2015 schließlich das Jawort gaben, gelten bis heute als eines von Hollywoods Traumpaaren. Mila verriet kürzlich, dass das Geheimnis ihrer Ehe in ihrem Humor und ihrer Jugendlichkeit liege. "Wir fühlen uns immer noch sehr jung und ich glaube, genau das hält den Funken am Leben. Wir lachen über alles", schwärmte sie gegenüber E! News. Trotz Gerüchte über eine mögliche Trennung, die nach der Verhaftung von P. Diddy aufkamen, hält das Paar fest zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre Kids Dimitri und Wyatt mit NBA-Star Caitlin Clark

Anzeige Anzeige

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Hollywoodstars

Anzeige Anzeige

Anzeige