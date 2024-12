Seltener Ausflug: Ashton Kutcher und Mila Kunis beim Wandern

Ashton Kutcher (46) und Mila Kunis (41) wurden bei einem seltenen Ausflug in Griffith Park in Los Angeles gesichtet. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Das Paar, das durch die gemeinsame Serie "Die wilden Siebziger" bekannt wurde, genoss eine Wanderung und zeigte sich dabei in legerer Kleidung. Mila trug schwarze Leggings und einen weißen Pullover mit Adlermotiv, während Ashton ein Sweatshirt der Chicago Bears und Jeans wählte. Trotz der entspannten Stimmung steht das Paar seit einiger Zeit unter besonderer Beobachtung, da die Berichterstattung über Ashtons frühere Verbindungen zu umstrittenen Persönlichkeiten immer wieder die Schlagzeilen prägt.

Besonders brisant ist die Verbindung zu P. Diddy (55), der zuletzt aufgrund schwerer Vorwürfe wie Menschenhandel und Missbrauch verhaftet wurde. Obwohl Insider der Dailymail mitteilten, dass der Schauspieler in den letzten Jahren nur wenige Berührungspunkte mit dem Musiker gehabt haben soll, empfinden einige Fans die früheren Begegnungen als fragwürdig. Kurz zuvor hatte Kutcher bereits Kritik einstecken müssen, da er und Mila öffentlich um Milde für ihren ehemaligen Kollegen Danny Masterson (48) gebeten hatten, der wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Insidern zufolge bedauere Ashton jedoch mittlerweile seine früheren Bekanntschaften und versuche, sich privat stärker abzuschirmen.

Ashton und Mila scheinen in dieser turbulenten Phase ihres Lebens vor allem auf ihre Familie zu setzen. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2015 und der Geburt ihrer beiden Kinder – Tochter Wyatt und Sohn Dimitri – konzentrieren sie sich zunehmend auf ihr Privatleben. Ashton war früher mit Schauspielerin Demi Moore (62) verheiratet, die Trennung erfolgte jedoch 2011. Mila schwärmte bereits in Interviews davon, wie wichtig ihr die familiäre Geborgenheit sei, und Ashton selbst vertraue laut Insidern nach den jüngsten Ereignissen nur noch seiner Frau und den Menschen, die ihm wirklich nahestehen.

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Hollywoodstars

GPRESS / MEGA Ashton Kutcher im November 2024

