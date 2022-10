Nach Claßen-Trennung: Haben die Wolfs noch Kontakt zu Bibi?

Wie stehen Tobias und Maren Wolf (30) zu Bibi Claßen (29)? Im Juni gaben die Zweifach-Mama und ihr Mann Julian Claßen (29) nach 13 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Die Fans der YouTube-Urgesteine waren von dem Ehe-Aus total schockiert, ebenso wie einige ihrer Webstar-Kollegen. Julian fand sein Glück danach in Tanja Makarić (25) und unternimmt mit ihr auch viel mit den Wolfs – dabei waren Maren und Bibi immer beste Freundinnen. Nun äußerte sich das YouTuber-Paar zu dem Thema: Haben Maren und Tobi noch Kontakt zu Bibi?

Einige Fans waren verärgert, weil die Wolfs oft mit Julian und seiner neuen Partnerin unterwegs sind. Denn was ist mit Bibi? Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde kamen die beiden nun darauf zu sprechen. "Habt ihr auch noch Kontakt zu Bibi?", wollte ein Follower wissen. Daraufhin erklärte Tobi: "Alles wie immer". Zwischen der 29-Jährigen und den Eltern eines Sohnes scheint also auch nach der Trennung von Julian alles in bester Ordnung zu sein.

Im Gegensatz zu Julian ist Bibi nach der Trennung untergetaucht. Seit Monaten hat die Influencerin im Netz nichts mehr von sich hören lassen. Vor etwa einer Woche war sie aber immerhin strahlend auf dem Hochzeitsfoto einer Freundin zu sehen. Und auch ihr Noch-Ehemann erklärte gegenüber Promiflash: "So wie ich das mitbekomme, geht es ihr sehr gut."

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im April 2022

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022 in Italien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de