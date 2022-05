Jetzt meldete sich auch Dagi Bee (27) zu Wort! Am Freitag tauchten Turtelbilder von Bibi Claßen (29) auf, die sie nicht gemeinsam mit ihrem Ehemann, sondern Timothy Hill zeigen. Wenig später bestätigte Julian Claßen (29) die Trennung der Webstars. Für viele Fans und Freunde des einstigen Traumpaars ist diese Meldung ein großer Schock. In einem Video äußerte sich nun auch Dagi erstmals in einem Statement zur Trennung von Bibi und Julian.

In ihrem neuen YouTube-Video verriet Dagi, wie sie von der Trennung der beiden erfahren hatte. "Also es ist halt krass. Vor allem für die, die es am meisten betrifft", zeigte sich die 27-Jährige in ihrem Clip überrascht und fügte hinzu, dass sie das Liebes-Aus von Bibi und Julian nicht habe kommen sehen. "Es sind auch jetzt Bilder aufgetaucht, die halt, glaube ich, nicht hätten auftauchen sollen. Dann hätten die sich bestimmt erst später gemeldet", vermutete Dagi. Sie nimmt an, dass die beiden nun sicherlich Zeit brauchen werden, um sich wieder in der Öffentlichkeit zu melden.

Auch Dagis Ex LionT (29) ist total schockiert von der Trennung der YouTube-Stars. "Ich hätte in meinem Leben mit allem rechnen können, aber dass sich Bibi und Julian nun wirklich getrennt haben, hätte ich mir niemals vorstellen können", schrieb der 29-Jährige auf Twitter.

Instagram / dagibee Dagi Bee im September 2021

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

Instagram / lionttv LionT, YouTuber

