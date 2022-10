Rührend: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben Spaß

Sie haben den Fans die Sprache verschlagen! Das ehemalige Traumpaar der Schlagerszene, Helene Fischer (38) und Florian Silbereisen (41), war zehn Jahre zusammen, bevor sie 2018 überraschend die Trennung bekannt gaben. Ende des vergangenen Jahres wurden Helene und ihr neuer Partner Thomas Seitel Eltern einer Tochter. Ihr Verhältnis zu Flori sei aber weiterhin sehr freundschaftlich. Die Beauty performte nun in seiner Show. Der herzliche Auftritt der beiden berührte die Zuschauer!

Die Blondine sang auf Wunsch von Florian in seiner Show "Das große Schlagerjubiläum" ihren Song "Mit keinem andern". Die Performance wurde gekrönt von einem künstlichen Regen, welcher Helene komplett durchnässte. Ihr Ex ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls auf die Bühne zu stürmen und so standen die beiden pitschnass Arm in Arm im Scheinwerferlicht. Die ehemaligen Turteltauben betonten auch während der Show ihre besondere Freundschaft. Wie Gala berichtete, habe die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin zur Anfrage, bei der Show ihres Expartners aufzutreten, keine Bedenken gehabt: "Dein großes Jubiläum. Natürlich habe ich da Ja gesagt."

In ihrem Song "Volle Fahrt voraus" verarbeitete die 38-Jährige die Trennung von dem Musiker, die offenbar harmonisch verlief. Die Schlagersängerin schwärmte außerdem in einem YouTube-Livestream vergangenes Jahr: "Ich hatte das Glück, weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zu haben. [...] Es gab wunderschöne Zeiten, und das ist meine Art, Danke zu sagen."

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen, Schlagersänger

Anzeige

Getty Images Helene Fischer im August 2022 in München

Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen beim Konzert von Helene Fischer, August 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Helene und Florian noch so gut befreundet sind? Ich finde es cool! Ich finde es eher unglaubwürdig.. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de