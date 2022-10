Streit um Anne Heches Erbe: Sohn Homer reicht Petition ein

Anne Heches (✝53) Sohn kämpft weiter um das Erbe seiner Mutter. Im August fuhr die Schauspielerin mit ihrem Auto in ein Haus und erlag schließlich ihren tödlichen Verletzungen. Nach ihrem Tod kam es zu einem Familienstreit zwischen ihren Söhnen und ihrem einstigen Partner. Nachdem Homer (20) und Atlas zu den einzigen Verwaltern des Nachlasses ihrer verstorbenen Mutter ernannt werden wollten, legte ihr Ex James Tupper Einspruch ein. Doch Homer gibt sich nicht so leicht geschlagen.

Wie Us Weekly berichtet, reichte Annes ältester Nachwuchs eine Petition ein, um seine Befugnisse als alleiniger Verwalter des Nachlasses seiner Mutter zu erweitern. Laut den Gerichtsdokumenten bestehen Homer und sein Anwaltsteam darauf, dass die Erweiterung "notwendig" sei, da das "materielle persönliche Eigentum des Nachlasses" in Annes Wohnung so schnell wie möglich entfernt werden müsse. Dadurch sollen "zusätzliche Gebühren, Kosten und mögliche Verluste für den Nachlass" vermieden werden.

TMZ berichtete, dass Annes Kinder die Hinterlassenschaften der "Sechs Tage, sieben Nächte"-Darstellerin verwalten sollen. Doch James war anderer Meinung und behauptete, dass seine einstige Partnerin ihn als Testamentsvollstrecker auserwählt haben soll. Seitdem befinden sich Homer und James in einem Gerichtsstreit.

Anzeige

Instagram / anneheche Anne Heche mit ihren beiden Söhnen Atlas und Homer

Anzeige

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images James Tupper, Ex-Partner von Anne Heche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de