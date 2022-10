Bei "Friends"-Reunion: Matthew Perry war gerade erst trocken

Matthew Perry (53) spricht über seinen Kampf gegen die Alkoholsucht! Der Schauspieler begeisterte als Chandler Bing in der Serie Friends zwischen 1994 und 2004 ein Millionenpublikum. Weniger bekannt war, dass er viele Jahre lang schwer alkoholabhängig war. Mit zahlreichen Therapien versuchte er, der Sucht zu entkommen. Im vergangenen Jahr war Matthew bei der Reunion der Kultsitcom zu sehen – damals war er offenbar erst seit ganz Kurzem trocken.

Im Interview mit der US-Zeitung The New York Times sprach Matthew jetzt über Details aus seinem Kampf gegen die Sucht. So verriet er etwa, sich insgesamt 15 Mal in einen Entzug begeben zu haben. Außerdem verkündete der 53-Jährige stolz, seit nunmehr 18 Monaten trocken zu sein – zum Zeitpunkt der Dreharbeiten für das "Friends"-Special im April 2021 hatte er den Alkohol also gerade erst aus seinem Leben verbannt!

Kurz nach der Ausstrahlung der Reunion war bekannt geworden, dass Matthew sich von seiner damaligen Verlobten Molly Hurwitz getrennt hatte. "Manchmal funktionieren Dinge einfach nicht und unsere Beziehung war eines davon", erklärte er gegenüber dem Magazin People.

