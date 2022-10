Dominik Stuckmann kannte vor Gastauftritt "Rote Rosen" nicht

Er hat sich ohne Vorahnung in dieses Abenteuer gestürzt! Dominik Stuckmann (30) suchte in diesem Jahr bei Der Bachelor nach seiner großen Liebe und fand sie in Anna Rossow (34). Ganz offensichtlich hat der Unternehmer danach auch etwas TV-Blut geleckt und war seitdem vereinzelt in Shows zu sehen. Zuletzt wirkte er sogar bei der Telenovela Rote Rosen mit. Im Promiflash-Interview verrät Dominik nun ein paar Details zu seinem Gastauftritt!

Der Dreh habe dem 30-Jährigen viel Spaß gemacht – dennoch habe er auch gemerkt, wie viel Arbeit dahinter steckt. "Alles ist bis auf die Minute geplant und man steht ziemlich unter Druck. Die Texte müssen sitzen und im Zweifel wird eine Szene zwei- bis dreimal gedreht – ganz anders als im Reality-TV", erklärt der ehemalige Rosenkavalier gegenüber Promiflash. Dominik gibt aber auch zu, dass er die Serie zuvor nicht kannte. "Ich habe tatsächlich 'Rote Rosen' zuvor nie geschaut. Ich hatte davon schon mal gehört, aber es nie aktiv verfolgt", gibt er schmunzelnd zu.

Seit seinem Gastauftritt hat das Format aber wohl einen neuen Fan dazugewonnen, wie Dominik gegenüber Promiflash betont: "In Zukunft werde ich mir 'Rote Rosen' sicherlich öfters mal anschauen." Der einstige Bachelor finde das Format nämlich ziemlich cool, ist aber auch der Meinung, dass noch ein paar Schritte notwendig seien, um das junge Publikum noch mehr anzuziehen.

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow und Dominik Stuckmann im August 2022 auf Mykonos

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de