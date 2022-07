TV-Gastrolle: Dominik Stuckmann spielt bei "Rote Rosen" mit!

Er kriegt nicht genug von den roten Schnittblumen! Dominik Stuckmann (30) durfte in diesem Jahr als Der Bachelor einige Rosen verteilen, um seine Herzensdame zu finden. Er verliebte sich in die Teilnehmerin Anna Rossow (33), mit der er bis heute glücklich zusammen ist. Doch der Reality-TV-Star möchte sich nun noch mal vor der Kamera ausprobieren: Dominik wird bald in der ARD-Telenovela Rote Rosen in einer Gastrolle zu sehen sein!

In seiner Instagram-Story filmte sich der einstige Rosenkavalier gemeinsam mit seiner Freundin, während sie durch die Straßen von Lüneburg liefen. Seine Reise in den hohen Norden hatte einen ganz besonderen Grund, wie er verkündete: "Wir sind jetzt nach Lüneburg gefahren, denn hier findet die neue Serie statt [...]. Es ist das Format 'Rote Rosen' und ich freue mich riesig, Bestandteil davon zu sein!" Laut T-Online spielt er die Rolle eines Influencers, der in dem Hotel "Drei Könige" zu Gast sein wird. Die zwei Folgen mit dem gebürtigen Frankfurter werden am 13. und 14. Oktober dieses Jahres ausgestrahlt.

Doch nicht nur seine TV-Karriere läuft gerade gut, sondern auch sein Liebesleben! Denn Anna und Dominik sind zusammengezogen und sogar schon für den nächsten Schritt bereit, wie die 33-Jährige gegenüber Bild verriet: "Kinder können wir uns wirklich gut vorstellen."

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Mai 2022

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann im Juli 2022

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz, Anna Rossow und Dominik Stuckmann beim Bachelor-Wiedersehen

