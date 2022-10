Drei Jahre Ehe: "Bauer sucht Frau"-Barbara ist überglücklich

Bei Barbara und Christian könnte es wohl kaum besser laufen! 2016 fanden die beiden bei Bauer sucht Frau die große Liebe ineinander. Drei Jahre später gaben sie sich bei einer standesamtlichen Trauung das Jawort, ehe in diesem Jahr endlich die große Hochzeitsfeier stattfand. Nun feierten die Datingshow-Teilnehmer das dreijährige Jubiläum ihrer ersten Eheschließung. Barbara machte ihrem Liebsten zu diesem Anlass eine rührende Liebeserklärung!

In einem Instagram-Post blickte die Blondine auf die vergangenen Jahre mit Christian zurück. "In den Interviews bei 'Bauer sucht Frau' 2016 meinte Christian damals, er würde nie heiraten. Genau heute vor drei Jahren traten wir in Begleitung unserer Familien vor das Standesamt und wagten unser Leben als Mann und Frau neu zu starten", erinnerte sich die zweifache Mutter. Sie habe in dem Landwirt ihren Traummann gefunden und keinen Tag mit ihm bereut. "Ich bin unendlich dankbar, so einen tollen Ehemann und Vater der Kinder zu haben", schwärmte sie.

Dennoch scheint das Paar nicht nur gute Zeiten hinter sich zu haben. "In den letzten drei Jahren passierte so viel, doch wir hielten immer zusammen", verriet Barbara. Es sei eines der wertvollsten Dinge im Leben, einen Menschen an der Seite zu haben, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann – egal, was kommt.

Christian und Barbara, "Bauer sucht Frau"-Paar

Barbara Busl, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

Barbara und Christian, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

