"Härteste Woche": Amy Hart gibt Schwangerschafts-Update

Amy Hart hat es zurzeit nicht einfach! Erst im August hatten die britische Love Island-Teilnehmerin und ihr Partner Sam Rason allen Grund zur Freude: Das Pärchen erwartet nämlich seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Somit ging der langersehnte Kinderwunsch der Beauty in Erfüllung. Seitdem hält sie ihre Community fleißig auf dem Laufenden und teilte niedliche Schnappschüsse. Jetzt meldete sich der Realitystar mit einem neuen Update!

Die Beauty und ihr Liebster müssen sich noch ein wenig gedulden – in rund vier Monaten können sie ihren Nachwuchs in den Armen halten. In der Zwischenzeit tauschte sich Amy mit ihren Fans via Instagram aus. Als ein User nach den Höhen und Tiefen während ihrer Schwangerschaft fragte, hatte Amy eine klare Antwort: "Ich werde nicht lügen, diese Woche war die härteste Woche meiner Schwangerschaft, es sind buchstäblich die Schmerzen in meinen Hüften." Zudem klagte die Influencerin über schlaflose Nächte.

Trotz der Schmerzen können es Amy und ihr Freund kaum abwarten, ihr Baby endlich auf der Welt zu begrüßen. Vor einigen Tagen meldete sich die TV-Bekanntheit nach einer Untersuchung via Instagram und verriet: " So sehr auch der Ultraschall heute Morgen erstaunlich war – und wir haben sehr viel gesehen, aber zum richtigen Zeitpunkt haben wir unsere Augen zugedeckt, um das Geschlecht nicht zu sehen". Somit bleibt es eine Überraschung, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird.

Instagram / amyhartxo Amy Hart, britische TV-Bekanntheit

Instagram / amyhartxo Sam Rason und Amy Hart, August 2022

Instagram / amyhartxo Amy Harts Ultraschallbild

