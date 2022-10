Neu-Mama Lottie Tomlinson hat seit Geburt 20 Kilo abgenommen

Lottie Tomlinson (24) ist stolz! Die britische TV-Bekanntheit durfte im August dieses Jahres gemeinsam mit ihrem Partner Lewis Burton (30) ein Kind auf der Welt begrüßen. Später verriet sie dann auch den Namen ihres Sohnes: Lucky Burton! Nun gewöhnt sich die Influencerin an den neuen Alltag mit dem Kleinen und gibt regelmäßig Updates: Jetzt sprach Lottie über ihren Körper und ihr Gewicht nach der Entbindung.

In ihrer Instagram-Story teilte die Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (30) einen Schnappschuss aus dem Gym. Darauf hält sie eine 20-Kilo-Kugelhantel hoch. "Ich halte hier die Menge an Gewicht, die ich seit der Geburt von Lucky abgenommen habe", schrieb Lottie dazu. Das hat für sie offenbar eine symbolische Bedeutung: "Ich kann ziemlich hart zu mir sein, wenn es um Fortschritte und mein Aussehen geht, also hat Lewis mir gesagt, ich solle die 20 Kilo halten, damit ich spüren kann, wie viel Gewicht ich abgenommen habe und wie weit ich gekommen bin."

Lottie ist es allerdings auch wichtig zu betonen, dass das lediglich ihre eigene Angelegenheit sei und man nach einer Entbindung nicht unbedingt abnehmen müsse. "Ich weiß, dass es nicht notwendig ist, so kurz nach der Geburt eines Kindes wieder in Form zu kommen, aber es war wirklich wichtig für mich, da ich sehr viel zugenommen hatte und mich so ungesund und energielos fühlte", erklärte sie.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson mit ihrem Sohn Lucky und ihrem Partner Lewis Burton

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Oktober 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Influencerin

