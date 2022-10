Planen Katy Perry und Orlando Bloom etwa weiteren Nachwuchs?

Bekommt Daisy (2) bald ein Geschwisterchen? Katy Perry (38) und Orlando Bloom (45) haben eine gemeinsame Tochter – die kleine Daisy Dove Bloom. Die Sängerin und der Schauspieler versuchen ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, jedoch gewähren die Eltern ab und an kleine Einblicke in ihren Alltag mit ihrem Nachwuchs. Wird sich ihre Familie schon bald vergrößern? Katy scheint weitere Kinder nicht auszuschließen!

In einem Interview mit dem People-Magazin sprach sie ungewohnt offen über ihre Familie – und tatsächlich auch über ihre Kinderplanung. "Ich bin eine Planerin, also werden wir mal sehen. Hoffentlich passiert es in der Zukunft", plauderte Katy aus. Somit scheint sie sich sogar weitere Kinder sehr zu wünschen. Das klang vor ein paar Monaten jedoch noch anders.

Die "Bon Appetit"-Interpretin hatte nämlich im April verraten, dass sie noch nicht bereit für ein weiteres Kind sei. Das hatte aber wohl nur an Katys vollem Terminkalender gelegen. "Ich bin in Vegas und ich kann keine Shows machen, wenn ich etwas in meinem Bauch habe – besonders einen Menschen", hatte sie damals gescherzt.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

