So hielt Felix von Jascheroff "The Masked Singer" geheim

Felix von Jascheroff (40) war die Black Mamba bei The Masked Singer! In der erfolgreichen Sendung dreht sich alles darum, dass singende und kostümierte Prominente auf der großen Showbühne versuchen, nicht erkannt zu werden. Als Teilnehmer der geheimsten Show Deutschlands musste sich GZSZ-Star Felix von Jascheroff so einige Ausreden einfallen lassen. Felix hat Promiflash verraten, wie er es geschafft hat, nicht vor seinen Freunden und Bekannten aufzufliegen!

Es gäbe bloß einen kleinen Bekanntenkreis, der von seiner Teilnahme gewusst habe, verriet Felix im Promiflash-Interview – darunter wären seine Partnerin, sein Management sowie sein Team gewesen. Doch unerkannt blieb er bei seinen übrigen Freunden nicht. "Nach Show zwei ging es schon los, dass Freunde sich bei mir gemeldet haben und nachgefragt hatten", erzählte er und fügte hinzu, wie er den neugierigen Fragen ausgewichen sei: "Meine Antwort immer? Was echt, da bin ich leider nicht, ich arbeite gerade an einem Drehbuch und hab mich eingeschlossen."

Felix habe bei der Anfrage einer Teilnahme bei "The Masked Singer" trotz Versteckspielen nicht gezögert. "Für mich war sofort klar, das will ich machen, da habe ich Bock drauf. Ich bin ein großer Freund von Abenteuer, suche immer das Extreme und das bringt die Show einfach mit sich. Verstecken, Geheimniskrämerei, Musik und Schauspiel, voll mein Ding", schwärmte der Schauspieler.

ProSieben/Willi Weber Felix von Jascheroff als Black Mamba bei "The Masked Singer" 2022

ProSieben/Willi Weber Black Mamba bei "The Masked Singer" in Show drei

Getty Images Felix von Jascheroff bei "The Masked Singer"

