Stecken Stefan Mross und Anna-Carina in einer Liebeskrise?

Stecken Anna-Carina Woitschack (29) und ihr Mann Stefan Mross (46) in einer Krise? Die beiden Schlagersänger sind seit sechs Jahren zusammen, davon sogar zwei miteinander verheiratet. Doch schon vor Monaten gab das Paar zu, dass es nicht immer rund bei ihnen laufe. Nun machten Gerüchte die Runde, dass es zwischen den zwei Musikern heftig kriseln soll: Laut einem Insider reisten die beiden zu einem gemeinsamen Auftritt einzeln an. Außerdem soll sich die "Legendär"-Interpretin sogar schon in jemand anderes verguckt haben. "Zur Behauptung 'Anna-Carina hätte einen anderen', stelle ich klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht", machte Stefan nun in seiner Instagram-Story deutlich.

