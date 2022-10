"Temptation Island V.I.P."-Aleks findet Christina respektlos

Aleksandar Petrovic (31) erkennt seine Freundin nicht wieder. Der TV-Hottie stellt sich aktuell mit seiner Partnerin Christina Dimitriou (30) dem absoluten Treuetest bei Temptation Island V.I.P. Die Beauty turtelt zwar nicht im großen Stil mit anderen Männern, fällt jedoch aufgrund ihres losen Mundwerks auf, was Aleks sehr unangenehm ist. Jetzt setzte der Reality-TV-Kandidat noch einen drauf: Er findet, seine Freundin lege gar keinen Respekt an den Tag.

"Das macht für mich diesen Vergleich noch klarer, wenn ich sehen kann, wie elegant sich Frauen benehmen können, obwohl sie eine Verführerinnen-Rolle einnehmen. Die benehmen sich aber respektvoller als meine eigene Freundin", meinte Aleks im Gespräch mit den anderen Kandidaten in der Männervilla. Christina müsse mit 30 Jahren wissen, wie sie sich zu verhalten habe – andernfalls könne sich der gebürtige Mühlheimer nicht vorstellen, mit ihr eine Familie zu gründen.

Vor allem mit Verführerin Vanessa hat Aleks gerade einen sehr guten Vibe. "Solche Gespräche kann ich mit Christina nicht führen. Irgendwas stimmt mit ihr nicht", gab der ehemalige Love Island-Kandidat zu. In dem Gespräch schoss auch sein TV-Kollege Luigi Birofio gegen seine Freundin Michelle Daniaux. "Michelle ist viel zu verwöhnt, sie ist in einer Prinzessinnen-Welt aufgewachsen, sie hat das Geld immer in den Arsch geschoben bekommen", ließ er sich über die Blondine aus.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

RTL Aleks Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Die Männer beim ersten Lagerfeuer bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Gigi Birofio und Michelle Daniaux, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

