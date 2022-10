"Verrat": Tochter über Kody und Christine Browns Trennung

Das hat Truely Brown (12) zu der Trennung ihrer Eltern zu sagen! Vor einem Jahr gaben ihre Eltern Kody (53) und Christine (50) bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Ihrer Tochter Truely erzählte das einstige Alle meine Frauen-Paar vorerst nichts von dem Ehe-Aus – obwohl bereits Kodys Kinder und seine drei weiteren Frauen davon wussten. Jetzt erzählte Tuely zum ersten Mal von dem Moment, als sie von der Trennung ihrer Eltern erfuhr!

In der aktuellen Folge der erfolgreichen TLC-Show sprachen Christine und ihre Tochter offen über die Scheidung: "Es hat sich wie ein Verrat angefühlt, dass sie sich nicht die Mühe gemacht hat, mir davon zu erzählen, obwohl ich am meisten davon betroffen sein würde", offenbarte die 12-Jährige. Heute kann der Teenager sagen, dass es ihm mit dem Ehe-Aus seiner Eltern gut geht – obwohl es ihm am Anfang "ein bisschen das Herz gebrochen" hat: "Ich habe nur einen Tag lang gebraucht, um zu erkennen, dass sich nicht alles ändern würde."

Trotz alledem hätte sich Truely gewünscht, dass ihre Mutter die Scheidung nicht so lange vor ihr geheimgehalten hätte – am meisten ärgere sie aber, dass sie nach Utah ziehen muss, wodurch sie vom Rest der Familie in Arizona getrennt ist: "Sie wussten [...], dass wir im September umziehen würden [...]. Die Erkenntnis, dass sie es mir als Letztes sagte, [...] war irgendwie verletzend."

Instagram / christine_brownsw Kody und Christine Brown im März 2020

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown und Tochter Truely

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit Tochter Truely

