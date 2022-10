Weitere Anwälte beenden die Zusammenarbeit mit Kanye West

Autsch! Seit Wochen macht Kanye West (45) mit seinen verdrehten Ansichten Negativschlagzeilen. Erst posierte er mit einem "White Lives Matter"-T-Shirt bei seiner eigenen Modeshow und vor wenigen Tagen teilte er antisemitische Meinungen auf Twitter. Die Star-Anwältin von Johnny Depp (59), Camille Vasquez, beendete daraufhin die Arbeit mit dem Rapper und andere zogen nach. Jetzt wurde bekannt, dass weitere Scheidungsanwälte aufgrund der antisemitischen Kommentare von Kanye die Zusammenarbeit mit ihm beendeten!

Auch die Anwälte Bernard Clair und Bob Cohen haben wohl die Nase voll! Laut Page Six beendete am Montag die angesehene New Yorker Kanzlei der beiden die Arbeit mit dem "Stronger"-Interpreten. "Die Kanzlei verteidigt Kanye West nicht mehr!", verriet eine Quelle. Die beiden Vertreter von bekannten Personen wie Melinda Gates (58) und Chris Rock (57) wollen sich somit deutlich von der antisemitischen Meinung des Künstlers distanzieren.

Diese Anwaltskanzlei war in dem Scheidungsfall mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (42) bereits Kanyes fünfte. Im Februar 2021 hatte die Skims-Unternehmerin die Scheidung eingereicht – im März 2022 wurden sie schließlich offiziell für geschieden erklärt. Seitdem distanziert sich auch die vierfache Mutter von ihrem Ex-Mann.

