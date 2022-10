Kanye Wests antisemitische Aussagen: Das sagt Kim Kardashian

Kanye West (45) sorgte vor wenigen Tagen erneut für negative Schlagzeilen! Der US-amerikanische Rapper teilte unter anderem antisemitische Kommentare in den sozialen Medien. Diese feindlichen Aussagen gegenüber der jüdischen Gemeinschaft führten dazu, dass sein Profil gesperrt wurde und sich zahlreiche Geschäftspartner von ihm abwandten. Daraufhin meldeten sich zahlreiche Promis zu Wort – darunter auch Khloé Kardashian (38). Jetzt äußerte sich auch Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (42) zu den antisemitischen Zeilen!

In ihrer Instagram-Story bezog Kim jetzt Stellung zu den Äußerungen ihres Ex-Mannes. "Hassreden sind niemals in Ordnung oder zu entschuldigen", betonte die Keeping up with the Kardashians-Beauty und fügte hinzu: "Ich stehe an der Seite der jüdischen Gemeinschaft und fordere, dass die schreckliche Gewalt und die hasserfüllten Äußerungen gegen sie sofort beendet werden."

Khloé und Kim sind aber nicht die einzigen Mitglieder der Großfamilie, die sich inzwischen öffentlich geäußert haben – auch die Momagerin Kris Jenner (66) und ihre Kids Kendall (26) und Kylie Jenner (25) meldeten sich im Netz zu Wort: Die drei reposteten genau wie Khloé ein Statement in ihrer Story. "Ich unterstütze meine jüdischen Freunde und das jüdische Volk", heißt es in dem Beitrag.

Getty Images Kanye West, Oktober 2018

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2022

Getty Images Kris Jenner, 2019 in Beverly Hills

