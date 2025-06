Erneute Namensänderung: Kanye West nennt sich jetzt "Ye Ye"

Kanye West (48), der sich 2021 offiziell in "Ye" umbenannte, hat erneut seinen Namen geändert. Laut neuen Geschäftsdokumenten, die im US-Bundesstaat Kalifornien eingereicht wurden und The Sun bereits vorliegen, wünscht der Rapper jetzt, mit "Ye Ye" angesprochen zu werden. Diese Änderung wurde direkt in den amtlichen Dokumenten sämtlicher Unternehmen umgesetzt, die er besitzt – darunter seine Kleidungsmarke und sein Musiklabel. Bisher hat sich der Musiker, der sich phasenweise auf der Social-Media-Plattform X sehr aktiv zeigt, nicht dazu geäußert, doch Fans warten bereits gespannt auf seine offizielle Erklärung.

Kanye reagierte in der Vergangenheit bereits mehrfach empfindlich auf falsche Ansprache und zeigte eindrücklich, wie sehr ihm die Gestaltung seines öffentlichen Narrativs am Herzen liegt. So eskalierte erst im vergangenen Monat ein Interview mit dem britischen Star-Moderator Piers Morgan (60), nachdem dieser ihn fälschlicherweise als "Ye West" vorgestellt hatte. Kanye reagierte unmittelbar verschnupft und erklärte, bevor er aufgebracht das Studio verließ: "Ich verwende den Namen West nicht mehr. Es geht darum, den Sklavennamen wegzulassen." Piers äußerte sich später auf X zu dem Vorfall und bezeichnete den Musiker als "Riesenbaby". So scheinen mit der erneuten Namensänderung weitere Szenen wie diese beinahe vorprogrammiert.

Privat genießt Kanye derzeit die volle Unterstützung seiner Ehefrau Bianca Censori (30). Die gebürtige Australierin – mal Mode-Muse, mal mediale Reizfigur – hat sich kürzlich mit einer eigenen Firma selbstständig gemacht. Ihre Beziehung schien in der Vergangenheit zeitweise auf der Kippe zu stehen, bis die beiden gemeinsam Zeit in einem Wellness-Retreat verbrachten, um ihre Ehe zu stärken. Ob der neue Name nun auch Teil einer größeren Lebensumstellung ist, bleibt Spekulation. Fest steht: Kaum ein anderer Popstar inszeniert sich so radikal, unberechenbar und konsequent neu wie Kanye. Was er als Nächstes plant und ob er eines Tages womöglich mit "Ye Ye Ye" zum Triple ansetzen wird, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

MEGA / Thecelebrityfinder Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

Twitter / kanyewest Kanye West und Bianca Censori im April 2025

Anzeige Anzeige