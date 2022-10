"Für fünf Minuten": Matthew Perrys Herz blieb vor OP stehen!

Eigentlich hätte der US-amerikanische Schauspieler Matthew Perry (53) ein Teil des erfolgreichen Netflix-Films "Don't Look Up" sein sollen: Der Friends-Star hätte gemeinsam mit Jennifer Lawrence (32), Leonardo DiCaprio (47) und Co. vor der Kamera stehen sollen. Doch kurz vor dem Start des Drehs machte dem Darsteller ein medizinischer Notfall einen Strich durch die Rechnung: Matthews Herz hörte für mehrere Minuten auf zu schlagen!

In einem Auszug aus seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", der schon vor der Veröffentlichung Rolling Stone vorliegt, berichtet Matthew von diesem schrecklichen Vorfall. Vor einer geplanten Operation in der Schweiz sei ihm Propofol als Narkosemittel verabreicht worden. "Ich wachte elf Stunden später in einem anderen Krankenhaus auf", ruft sich der Schauspieler in seinem Buch in Erinnerung und fügt hinzu: "Offenbar hatte das Propofol mein Herz zum Stillstand gebracht – für fünf Minuten." Es habe sich dabei jedoch nicht um einen Herzinfarkt gehandelt.

Während dieser fünf Minuten hätten die Ärzte alles getan, um Matthews Leben zu retten. "Mir wurde gesagt, dass ein kräftiger Schweizer nicht wollte, dass der Typ aus 'Friends' auf seinem Tisch stirbt. Er hat fünf Minuten lang versucht, mich wiederzubeleben, in dem er auf meine Brust schlug und hämmerte", erklärt der 53-Jährige in dem Buch. Dabei seien ihm acht Rippen gebrochen worden.

Anzeige

Getty Images Mattew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de