Liebespaar? Paco und Melissa Damilia zeigen sich zusammen

Funkt es etwa zwischen Melissa (27) und Paco? Im vergangenen August machte der ehemalige Love-Islander gemeinsam mit seinem Freund Tim Kühnel und der Ex-Bachelorette Urlaub auf Capri. Dabei habe es sich aber um eine reine Geschäftsreise gehandelt. Doch nun veröffentlichte Paco ein Video in seiner Instagram-Story, das Fragen aufwirft: In dem kurzen Clip sieht man die Beauty glücklich in die Kamera grinsen. Dann teilte der Hottie auch noch ein Bild, das ihn gemeinsam mit Melissa beim Kuscheln zeigt. Ob die beiden ein Paar sind, verrieten sie allerdings noch nicht.

