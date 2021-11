Bahnt sich da etwa etwas zwischen Michelle Gwozdz und Marc Zimmermann an? Ihre Datingshow-Teilnahmen brachte den beiden nicht das erhoffte Happy End in der Liebe. Mimi wurde unmittelbar nach dem Bachelor-Finale von Niko Griesert (31) abserviert. Und Marc bestätigte vor Kurzem das Liebes-Aus mit seiner Love Island-Auserwählten Anna Iffländer. Im Netz zeigten die beiden Kuppelshow-Stars sich jetzt zusammen beim Feiern und Tanzen in einem Club. Daten die zwei sich etwa?

Das fragen sich natürlich aktuell die Fans der beiden Realitystars – und Marc klärte bei einem Q&A auf Instagram auf. "Da läuft nichts, meine Lieben. Mimi und mich verbindet rein die Arbeit im Flammes", stellte das Male-Model klar. Dass sowohl Marc als auch Mimi in dem Kölner Club Flamingo Royal arbeiten, wissen wohl nur eingefleischte Fans.

Dass im Partyrausch etwas mit der ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmerin lief, kann wohl auch ausgeschlossen werden. Marc verriet in der Fragerunde jedenfalls, kein Fan von One-Night-Stands zu sein. "Absolut nicht meins, aber jeder muss das für sich selbst entscheiden", beantwortete er die Frage eines Followers.

Marc Zimmermann, "Love Island"-Bekanntheit

Ex-"Bachelor"-Kandidatin Mimi Gwozdz

Marc Zimmermann, "Love Island"-Bekanntheit

