Michelle Hunziker schließt Comeback mit Tomaso nicht aus!

Haben sie wieder zueinandergefunden? Michelle Hunziker (45) und ihr Noch-Ehemann Tomaso Trussardi (39) führten fast zehn Jahre lang eine glückliche Ehe. Mit ihren gemeinsamen Kindern Sole und Celeste machten sie ihr Glück komplett. Im Januar dieses Jahres war dann plötzlich Schluss. Doch die Kinder verbindet die beiden noch immer: Erst vor wenigen Wochen wurde Tomaso bei der Wohnung der Moderatorin gesichtet. Jetzt verriet Michelle, dass sie ein Liebes-Comeback mit ihrem Ehemann nicht ausschließen würde!

In einem Interview mit BUNTE sprach Michelle nun ganz offen über die Liebe. Auf die Frage, ob sie sich eine erneute Beziehung zu Tomaso vorstellen könnte, hatte sie eine klare Antwort: "Alles ist möglich! In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren. Ich bin jetzt 45 und weiß, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Emotional intelligente Menschen wissen, wie wichtig es ist, in der Liebe aufeinander zuzugehen", meinte die Moderatorin. Dass ihr etwas in ihrer Ehe gefehlt hat, sei Michelle auch heute noch klar, dennoch sei sie sich bewusst, dass man sich in einer Beziehung täglich etwas Gutes tun und an der Beziehung arbeiten müsse.

Tomaso und Michelle kamen sich erst vor kurzer Zeit wieder näher. Fast neun Monate nach der Trennung feierten sie den Geburtstag ihrer ältesten Tochter Sole in Mailand. Laut des Magazins Chi wurde ihr Ex-Mann Anfang Oktober sogar beim morgendlichen Verlassen ihrer Wohnung in Italien gesichtet. Tomaso trug dabei die gleiche Kleidung wie am Abend zuvor.

Anzeige

ActionPress Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi mit ihren Töchtern im Oktober 2022

Anzeige

ActionPress Michelle Hunziker mit ihrer Tochter und Tomaso Trussardi

Anzeige

MEGA Tomaso Trussardi vor Michelle Hunzikers Haus in Mailand, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de