Nach Beauty-OP-Kritik: Aleks Petrovic gibt ein Statement ab

Aleks Petrovic (31) setzt sich zur Wehr. Der Realitystar ist aktuell mit seiner Partnerin Christina Dimitriou (30) bei Temptation Island V.I.P. zu sehen, wo die beiden sich dem ultimativen Treuetest stellen. Dort verriet der Muskelprotz, dass er die vielen Schönheitsoperationen seiner Freundin etwas übertrieben findet. Das löste nicht nur bei seiner Herzensdame Empörung aus, sondern auch bei seinen Fans: Weil er etliche Nachrichten als Reaktion auf seine Bemerkung bekam, meldete sich Aleks nun mit einem Statement zu Wort.

In seiner Instagram-Story äußerte sich der 31-Jährige zu der aktuellen Folge, in der Christina ausplauderte, dass ihr Freund ebenfalls Beauty-Eingriffe vornehmen lassen hat. Danach haben ihn offenbar viele erzürnte Zuschauernachrichten erreicht, weshalb sich der einstige Are You The One?-Teilnehmer nun rechtfertigte. "Ich habe mir ein paar Mal die Augenringe und die Stirn unterspritzen lassen, das stimmt [...]. Mittlerweile mache ich ja nur noch die Stirn, einmal im halben Jahr", gab der Hottie zu und stellte dann klar: "Das kann man bei Weitem nicht mit operativen, nicht rückgängig zu machenden Eingriffen vergleichen!"

Gegenüber Promiflash hatte Aleks auch erläutert, warum genau ihn übermäßig viele Schönheits-OPs stören. "Alles, womit man im Leben über- oder untertreibt, ist nicht gut", hatte er angemerkt und hinzugefügt, dass er es schade finde, wenn sich Menschen nur über ihre Optik definieren. Zudem stille man mit den Eingriffen nur temporär die Unsicherheiten mit einer Problemzone, anstatt dem eigentlichen Defizit auf den Grund zu gehen.

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic in Dortmund, Mai 2020

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou und Aleks Petrovic 2021

