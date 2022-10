Beauty-OPs: Streiten Aleks Petrovic und Christina deswegen?

Sind Schönheitseingriffe ein Streitthema in der Beziehung von Aleksandar Petrovic (31) und Christina Dimitriou (30)? Die zwei Reality-TV-Stars sind momentan bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Dort kritisierte der Muskelmann, dass seine Partnerin es mit ihren Beauty-OPs übertreibt und schon fast "verbastelt" aussieht. Kommt es deshalb in Aleks und Christinas Beziehung manchmal zu Auseinandersetzungen? Promiflash hat bei den beiden nachgefragt.

"Alles, womit man im Leben über- oder untertreibt, ist nicht gut. Ich finde, dass es in letzter Zeit einfach zu viel geworden ist mit den Schönheitsoperationen", macht Aleks im Promiflash-Interview deutlich. Ihn störe es, wenn Menschen sich nur über die Optik definieren würden – diese sei nämlich vergänglich, der Charakter und die inneren Werte hingegen würden für immer bleiben. Mit ständigen Großeingriffen vermittele man außerdem innere Unsicherheit und behebe mit den Eingriffen nur temporäre Problemzonen, die Ursache bleibe allerdings unberührt. "Man behebt das Problem nicht an der Wurzel und es kommt zu immer mehr Eingriffen, was zu einem Teufelskreis führt", überlegt Aleks. Auf die Frage, ob ihre Beauty-OPs ein Streitthema in ihrer Beziehung sind, antwortet er: "Ja, das war es bereits des Öfteren" – verbieten wolle er seiner Partnerin aber auch nichts.

Christina nimmt das aber offenbar anders wahr – sie hat nämlich nicht den Eindruck, dass ihre Eingriffe ein Streitthema darstellen. "Er will nur nicht, dass ich es übertreibe. Immerhin hat er sich selber unterspritzen lassen durch mich", meint sie gegenüber Promiflash.

