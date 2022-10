Nach "Glitch" bei Konzert: Ist Katy Perry etwa ein Roboter?

Dieser Clip treibt Fans in den Wahnsinn! Erst dieses Jahr veröffentlichte Popstar Katy Perry (38) ihren neuen Hit "When I'm Gone" und steht aktuell in Las Vegas regelmäßig auf der Bühne. Dort ist etwas passiert, was Fans sich nicht so recht erklären können. Der Vorfall, der in zahlreichen Clips festgehalten wurde, lässt die Öffentlichkeit nun spekulieren, ob Katy Perry womöglich ein Roboter ist!

In den viralen Videos auf TikTok sieht es ganz danach aus, als habe die "I Kissed A Girl"-Sängerin Probleme, ihr rechtes Auge offen zu halten. Es scheint, als wäre es ihr unmöglich, selbstständig das Augenlid zu öffnen, das offenbar unkontrolliert heruntergeklappt war. Letztendlich nimmt sie sogar ihre Hände zur Hilfe, um das Problem zu beheben. Als es der Partnerin von Orlando Bloom (45) gelingt, wieder beide Lider geöffnet zu halten, starrt sie für wenige Sekunden mit aufgerissenen Augen ins Publikum, ehe sie dieses dazu auffordert, ihre Band anzufeuern – und tut, als wäre nichts geschehen.

"Ihr Roboter scheint eine Macke zu haben", kommentierte ein Fan unter dem Clip. Auch andere Personen schlossen sich mit ihren Theorien an: "Ihr Klon ist fehlerhaft. Das ist unheimlich." Einige führten an, dass nicht unbedingt die Sache mit dem Auge das Unheimliche gewesen sei, sondern dass sie so tat, als wäre nichts passiert. Wiederum andere Nutzer fanden die Situation gar komisch und brachten Vergleiche: "Wie diese Puppe, die man als Kind hatte und deren eines Auge immer wieder zuging."

ActionPress Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry im September 2021 in Los Angeles

Instagram / katyperry Katy Perry, 2021

