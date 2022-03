Hier sprühen immer noch die Funken wie am ersten Tag! Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Sommer 2020 machte dann Töchterchen Daisy Dove (1) das Glück des Paares komplett. Doch auch heute ist die Sängerin noch total verliebt in ihren Partner – und das macht sie nun einmal mehr deutlich: Katy schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Orlando!

In einer aktuellen Episode von American Idol schwärmte die 37-Jährige von dem heißen Coverbild ihres Partners, als er zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde. Im People-Interview gibt sie nun allerdings zu: "Ich brauche keine Zeitschrift, die mich daran erinnert, dass mein Mann heiß ist – ich weiß es." Dennoch findet sie es toll, dass das mit der ganzen Welt geteilt wird. "Ich mag es, wenn alle anderen es wissen", scherzt sie in dem Gespräch weiter.

Dass Katy ihren Orlando äußerst attraktiv findet, spiegelt sich auch bei den beiden im Bett wider. Denn nach der Geburt von ihrer Tochter ist die Leidenschaft bei dem Paar nicht erloschen. "Man kann diesem Mann keine Zügel anlegen! Er ist ein wilder Hengst und so mag ich es!", plauderte sie in der "Kyle and Jackie O Show" aus.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom

