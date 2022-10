Nach nur vier Monaten: Rosie O'Donnell hat sich getrennt!

Rosie O'Donnell (60) ist wieder auf dem Single-Markt! Die TV-Moderatorin hatte in den vergangenen Jahren in Sachen Liebe viel Pech. 2019 schwebte sie mit der Polizistin Elizabeth Rooney auf Wolke sieben, ehe sie sich nach einigem Hin und Her schließlich nur wenige Monate später trennten. Im Juni dieses Jahres präsentierte sich die US-Amerikanerin wieder frisch verliebt. Doch nach wenigen Monaten ist bei Rosie und Freundin Aimee nun auch Schluss!

Gegenüber People bestätigte ein Vertrauter der 60-Jährigen das Liebes-Aus. Warum genau sich Rosie und ihre Partnerin Aimee Hauer trennten, führte der Insider allerdings nicht weiter aus. Die Komikerin hat sich bisher auch noch nicht zu ihrer gescheiterten Beziehung geäußert. Die fünffache Mutter hatte ihre neue Partnerin erst im Sommer über TikTok kennen- und lieben gelernt.

Im Netz teilte Rosie hin und wieder niedliche Schnappschüsse mit Aimee – die beiden wirkten total verliebt. Die zwei schienen sich einfach gesucht und gefunden zu haben, wie auch Rosie gerne klarstellte. "Die Frau ist einfach perfekt", hatte die TV-Bekanntheit beispielsweise erst im September gegenüber dem Radiosender "SiriusXM" von ihrer damaligen Liebsten geschwärmt.

Getty Images Rosie O'Donnell, Moderatorin

Getty Images Rosie O'Donnell, Juli 2022

Getty Images Rosie O'Donnell im Dezember 2019

